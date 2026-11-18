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У ніч проти 18 листопада дрони вдарили по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ. Після атаки на обох підприємствах виникли пожежі.

Атака на регіон тривала всю ніч. Мешканці повідомляли про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. За інформацією ASTRA, перші вибухи місцеві чули приблизно о 04:40.

У мережі також з'явилися повідомлення про спалахи на території двох заводів.

«Через падіння уламків безпілотників сталися спалахи на двох підприємствах», — написано в оперштабі.

У Міноборони Росії, у свою чергу, прозвітували про перехоплення та знищення 184 українських безпілотників літакового типу.

За заявою відомства, дрони збивали над Білгородською та Ростовською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи розташовані у Сіверському районі Краснодарського краю — у селищах Ільський та Афіпський. Обидва підприємства знаходяться приблизно за кілька десятків кілометрів від Краснодара і належать до великих об'єктів нафтопереробки на півдні Росії.

Афіпський НПЗ здатний переробляти близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти. Його продукція має значення для постачання південних регіонів Росії та паливної логістики.

Проєктна потужність Ільського НПЗ становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, гас та інші нафтопродукти. Таким чином, сумарна проєктна потужність двох підприємств перевищує 12,8 млн тонн переробки нафти на рік.

Обидва НПЗ важливі для нафтопереробної інфраструктури півдня Росії. Тому можливе пошкодження їх установок може вплинути на обсяги виробництва палива та роботу регіональної логістики.

Джерело: ASTRA

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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