Бійці 61-ї бригади Блек 180 днів утримували позиції та взяли в полон російського штурмовика

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Військовослужбовці 61-ї окремої механізованої Степової бригади з позивними «Блек» і «Кіт» протягом 180 днів поспіль утримували свої позиції під натиском російських окупантів. За цей час українські захисники також захопили в полон одного з ворожих штурмовиків.

За словами військових, захід на позиції минув без пригод, однак під час виходу їм довелося евакуювати пораненого побратима. Під час виконання завдання українських захисників прикривали та координували аеророзвідники.

Крім того, бійцям вдалося взяти в полон російського військового. Як розповіли захисники, окупант був без бронежилета та каски, у капцях замість військового взуття, а його автомат заклинило через бруд.

«Я спочатку його почув, що він сказав: “Не стріляйте”. Я кажу: “Вилазь”. Спочатку побачив руки, потім голову. Він у багнюці весь був. Ну, бо дощ йшов, а він копав», — згадують українські воїни.

Після захоплення полоненого українські захисники нагодували його та надали необхідні засоби індивідуального захисту. Тим часом «Блек» і «Кіт» продовжували утримувати позицію, попри тривалий тиск російських загарбників.

Залишити позиції бійці змогли лише тоді, коли з’явилася можливість провести ротацію. Загалом їхнє бойове чергування на позиціях тривало 180 днів поспіль.

Своєю історією бійці поділилися в інтерв’ю, опублікованому в Telegram-каналі 61-ї окремої механізованої Степової бригади в понеділок, 12 жовтня.

Нагадаємо, під час успішної наступальної операції «Вівальді» бійці Третього армійського корпусу взяли в полон близько 250 військовослужбовців армії рф.

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