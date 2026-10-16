Бійці 92-ї бригади виявили склад мінометних снарядів під мостом у Пологах

0:00 / 0:00

Нещодавно під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади виявили склад мінометних снарядів. Подія сталася в смузі відповідальності 7-го корпусу.

Противник сховав боєкомплект під мостовим перекриттям на одному із логістичних маршрутів ворога, що використовується для наступу на напрямок Малої Токмачки та Оріхова.

Українські воїни філігранно оминули загородження із сітки, яким противник намагався захистити склад БК, та уразили ціль, тим самим зруйнувавши міст. Результат — зафіксований на дорозвідці.

Десантники нагадують, що перерізанння — логістичних маршрутів противника є одним із ключових завдань підрозділів у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ.

На початку вересня Сили оборони вже знищили декілька мостів, чим ускладнили логістику рф та позбавили можливості безпечно транспортувати важку техніку та забезпечення.

Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ.

Боєць 92-ї бригади збив російський розвіддрон Supercam на висоті 5500 метрів.

Екіпаж «Сова» 121-ї окремої бригади територіальної оборони за 30 годин бойової роботи знищив 25 повітряних цілей російських військ. Українські пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING, щоб знаходити та збивати ворожі безпілотники просто в повітрі.

Український Mirage 2000-5F вперше збив російську ракету Бандероль.

Читай нас у