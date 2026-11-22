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На Покровському напрямку військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України зірвали чергову спробу російських окупантів штурмувати українські позиції із залученням бронетехніки та мотоциклів.

За інформацією військових, під час висування ворожа бойова машина піхоти підірвалася, а спроба російських штурмовиків прорватися на мототехніці завершилася її знищенням та ліквідацією особового складу. У підрозділі зазначили, що основною метою противника на цій ділянці фронту залишається обхід Добропілля та спроба взяти під контроль транспортні комунікації, однак реалізувати ці задуми загарбникам не вдається.

Крім того, у бригаді «Рубіж» наголосили, що російські війська намагаються використовувати погіршення погодних умов для активізації наступальних дій — зокрема, прикриваючись туманами, окупанти пробують приховано пересуватися та просочуватися малими піхотними групами.

Джерело: 4-та бригада оперативного призначення НГУ «Рубіж».

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