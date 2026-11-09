Бійці ССО знищили чотирьох російських військових і автомобіль із боєприпасами в тилу окупантів

Українські Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання на території Росії. Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели спеціальні дії в тилу противника, завдавши йому втрат і порушивши логістичні маршрути.

У Силах спеціальних операцій пояснили, що такі заходи мають не лише безпосередній військовий ефект, а й впливають на системи управління та морально-психологічний стан противника.

На оприлюднених кадрах показано кілька видів завдань, які виконували оператори 73-го морського центру ССО:

спеціальну розвідку;

мінування маршрутів пересування російських військових і шляхів логістики;

облаштування інженерної засідки;

цілевказання для розрахунків безпілотних авіаційних комплексів.

За даними ССО, у результаті проведених спеціальних дій чотирьох військовослужбовців РФ знищено, ще дев’ятьох поранено. Крім того, українські оператори знищили автомобіль із боєприпасами.

У Силах спеціальних операцій також повідомили про непрямі наслідки операції для противника. Зокрема, російські війська змушені стягувати додаткові сили та резерви, закривати окремі маршрути й уповільнювати логістику.

Також, за оцінкою ССО, присутність невидимої загрози змушує російських військових обмежувати активність особового складу в районі проведення операції.

«Абсолютна більшість завдань, які ССО виконують на території рф, ніколи не стає публічною», – додали у Силах спеціальних операцій.

Пресцентр ССО оприлюднив відео з окремими епізодами роботи українських військових.

Російські війська продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів завдяки контратакам Сил оборони України. Українські захисники також завдають ударів по позиціях противника та перешкоджають його пересуванню.

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 15 атак противника.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.

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