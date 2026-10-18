Біля Львова уламок збитого дрона пробив дах промислової будівлі

У селі Малехів Львівської громади уламок збитого російського безпілотника пробив дах промислової будівлі. Унаслідок падіння уламка пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів. Люди не постраждали, на місці працюють відповідні служби.

У Малехові Львівської громади уламок збитого російського безпілотника пошкодив цивільну промислову будівлю. Він пробив дах споруди, через що постраждало майно місцевого підприємця. «У Малехові Львівської громади уламок збитого ворожого безпілотника пробив дах цивільної промислової будівлі», — написав він.

За інформацією Садового, пошкодження охоплюють площу близько 100 квадратних метрів. Ідеться про майно підприємця, яке зазнало ушкоджень унаслідок падіння уламка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформації про загиблих також немає. Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони займаються ліквідацією наслідків інциденту та з’ясовують обставини пошкодження будівлі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

Уранці 16 жовтня українська протиповітряна оборона збила три російські бойові безпілотники над Львівською областю. У Дублянах через падіння уламків травмувався чоловік. У Мурованому пошкоджені два житлові будинки, а вибухова хвиля вибила вікна й двері на меблевій фабриці та в будівлі державної установи.

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