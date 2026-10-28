Білорусь допомагає російським дронам атакувати Україну — Демченко

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У Білорусі наразі не фіксують збільшення чисельності російських військ, однак продовжують працювати ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників, що атакують Україну.

«Всіх особливо турбує можливе нарощення сил на території Білорусі по напрямку нашого кордону, але цього, на щастя, не відбувається. Звісно, що підрозділи розвідок продовжують відстежувати в цілому безпекову ситуацію для України, стежачи за тим, що відбувається на території Білорусі, як країни, яка грає на боці Кремля. В той же час на безпеку для нас, звісно, станом на зараз з території Білорусі відіграє продовження роботи ретрансляторів. Тобто ті технічні засоби, які підживлюють сигнал для російських дронів. На жаль, роботу їх продовжують фіксувати. Фактично це не означає, що транслятор включений там цілодобово, але бачимо періодичну зміну місць, де вони включаються», - повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він додав, що така допомога Білорусі для ударів Росії по території України зберігається.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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