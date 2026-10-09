Білорусь звинуватила Україну в навмисній атаці на вантажівку з білоруською громадянкою

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МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України через атаку безпілотника на вантажівку з білоруською реєстрацією у Брянській області Росії. Мінськ вважає удар навмисним.

Речник білоруського МЗС Руслан Варанков заявив, що білоруська сторона має підстави вважати атаку цілеспрямованою, оскільки належність автомобіля нібито була очевидною. Українському дипломату вручили ноту протесту та попередили про можливі заходи у відповідь.

Унаслідок атаки 8 жовтня тяжко постраждала громадянка Білорусі. За повідомленням білоруської сторони, жінці знадобилося хірургічне втручання, зокрема ампутація кінцівок.

Водночас Мінськ не навів у заяві доказів того, що український безпілотник атакував автомобіль навмисно.

До цього Трамп анонсував масштабну бізнес-угоду з режимом Лукашенка щодо експорту калійних добрив.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має вільних обсягів калійних добрив для постачання на західні ринки.

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