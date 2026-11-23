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Російський актор і пропагандист Іван Охлобистін увечері 20 листопада опублікував у своєму Telegram-каналі серію несподіваних повідомлень, які невдовзі видалив.

Перший допис стосувався сина близького друга актора, який загинув у війні проти України. За словами Охлобистіна, тіло хлопця з 12 листопада залишається на полі бою, і поки його не можуть забрати.

«Відсотків 99, що він загинув. Описати неможливо, що ми відчуваємо. Але... Ми не можемо дозволити собі стати слабкими. Завити, розкиснути, зневіритися. Це буде зрадою цього ж хлопчика. Що він дарма загинув. У нас просто немає виходу, крім перемоги. Інакше нам перед Богом не виправдатися», – написав актор.

Уже за 50 хвилин Охлобистін опублікував повідомлення зовсім іншого змісту. Він заявив, що більше не може ні про що говорити, назвавши себе «старим, придуркуватим клоуном», який доживає свій вік.

«Ось і все! Я більше ні про що не можу говорити. Молодці. Постаралися. Вмієте. Прощавайте. Мене більше немає. Є старий, придуркуватий клоун, який доживає свій термін на такій самій старій арені», – йдеться в дописі.

Ще через дев'ять хвилин актор опублікував третє повідомлення, у якому написав: «І наостанок: Богу ця війна не подобається».

Невдовзі всі три дописи зникли з Telegram-каналу Охлобистіна. Сам актор не пояснив, чому вирішив їх видалити.

Як змінювалася позиція Охлобистіна щодо війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Охлобистін відкрито підтримував агресію проти України та закликав росіян вступати до армії окупантів. Він також обіцяв особисто вирушити на війну, однак цього так і не зробив.

У 2022 році актор виступив на Червоній площі в Москві, де закликав продовжувати війну проти України та вигукував «Гойда». Згодом цей вигук став одним із символів російської воєнної пропаганди.

Останнім часом риторика Охлобистіна стала менш однозначною. У листопаді 2025 року в ефірі російського радіо він визнав, що навіть припинення активних бойових дій не принесе росіянам очікуваного полегшення. За його словами, війна може перейти в іншу стадію, але суттєво нічого не зміниться.

Про це повідомив волонтер та журналіст Ігор Балака.

Нагадаємо, що Охлобистін знову заговорив про захоплення Києва та Одеси.

Відео: Пропагандист Охлобистін не проти знищення Москви

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