Боєць ЗСУ розповів, як ховається від російських дронів просто посеред відкритого поля

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Військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади з позивним «Єврей» під час бойового виходу зміг залишитися непоміченим для ворожих дронів, замаскувавшись на відкритій місцевості.

За його словами, противник навряд чи шукатиме бійця там, де, на перший погляд, сховатися неможливо.

Для маскування він використовує костюм «кікімора» та антидроновий плащ. Військовий пригадує випадок, коли люди проходили зовсім поруч, але не помітили його.

«Сховатися можна всюди, треба просто бажання мати», — зазначає боєць.

Він також наголошує, що характер війни змінився: нині головна небезпека для піхотинців часто надходить із повітря. Російські розвідувальні дрони можуть непомітно стежити за позиціями українських захисників, збираючи інформацію для подальших атак.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

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