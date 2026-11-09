Брат Михайла Подоляка служив у російських військах і загинув на Запоріжжі

Володимир Подоляк, старший брат радника президента України Михайла Подоляка, загинув у травні 2024 року в Запорізькій області. За даними проєкту Killed in Ukraine, чоловік воював на боці Росії проти України. Інформацію про його загибель журналісти знайшли в масиві даних Росстату, який потрапив у відкритий доступ через витік.

Могилу чоловіка виявили ще в червні 2024 року. На портреті, встановленому біля поховання, Володимир Подоляк зображений у формі російського полковника. На його грудях видно нагороди, зокрема два ордени Мужності та знак «За службу у військовій розвідці». Згідно з даними, які вивчив проєкт, Володимир Подоляк загинув 19 травня 2024 року в окупованій Кирилівці Запорізької області. Причиною смерті вказана внутрішньочерепна травма.

Поруч із могилою також знайшли вінок від колективу ЦПС. Автори матеріалу припускають, що ця абревіатура може означати Центр підготовки спеціалістів ГРУ — російської військової розвідки. Водночас це припущення, а не підтверджена інформація про місце служби чоловіка.

Михайло Подоляк публічно не коментував смерть брата. Раніше він визнавав, що той мав зв’язки з російськими спецслужбами. Однак у 2021 році радник президента називав його «звичайним військовим пенсіонером». Наразі у наведених даних немає додаткових подробиць про обставини загибелі Володимира Подоляка чи його службу в російських військах.

Про загибель Володимира Подоляка повідомив проєкт Killed in Ukraine, який відстежує інформацію про російських військових, загиблих у війні проти України. Автори посилаються на дані Росстату, що стали доступними внаслідок витоку.

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