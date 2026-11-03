Британія і Франція проведуть навчання Koalicja в Польщі — UK Ministry of Defence

Велика Британія та Франція спільно очолять у Польщі військові навчання Koalicja, у яких візьмуть участь 2 800 військовослужбовців з 11 країн. Маневри триватимуть з 9 до 22 листопада та мають перевірити готовність союзників підтримати Україну й відновлювати її Сили оборони після завершення бойових дій, повідомляє UK Ministry of Defence.

Навчання стануть першими великими маневрами Багатонаціональних сил Україна (MNF-U) — військового крила Коаліції охочих. До об’єднання входять держави, які взяли на себе зобов’язання посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку України.

Участь 11 країн

У Koalicja братимуть участь Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія. Британський контингент становитиме 300 військових. Зокрема, військовослужбовці 7-ї бригади британської армії відпрацьовуватимуть логістичне переміщення особового складу, техніки й запасів.

До маневрів також залучать винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил Великої Британії та літак-заправник Voyager. Винищувачі відпрацьовуватимуть сценарії, за яких вони могли б сприяти безпеці комерційних авіарейсів після відкриття українського неба.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Завдання Багатонаціональних сил Україна

Під час навчань перевірятимуть систему командування і контролю, взаємодію складових багатонаціонального формування, а також можливість його розгортання, захисту та забезпечення. Морський компонент MNF-U розгортатимуть турецькі сили в Стамбулі: вони тестуватимуть механізми розмінування морських шляхів, необхідні для безпечного повернення комерційного судноплавства до українських портів.

За даними британського оборонного відомства, MNF-U зможуть увійти в Україну лише після припинення бойових дій і на запит українського уряду. Формування не виконуватиме миротворчих функцій та не контролюватиме дотримання припинення вогню. Командувачем сил є британський генерал-лейтенант Том Бейтман, а штаб-квартира цього року має переміститися з Парижа до Лондона.

Міністерство оборони Великої Британії також заявило, що Російська Федерація — держава-агресор — вторгненням в Україну підірвала безпеку Європи та принцип непорушності міжнародних кордонів.

Читай нас у