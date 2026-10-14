Британія прискорить постачання Україні понад 5 тисяч ракет — Politico Europe

У Великій Британії влада оголосила про прискорення постачання Україні понад 5 тисяч легких багатоцільових ракет протягом наступних чотирьох років. На це передбачено £1,6 млрд, повідомляє Politico Europe. Про рішення заявили напередодні запланованого на середу візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона.

Військова та фінансова підтримка

За даними канцелярії британського прем’єр-міністра Енді Бернема, Велика Британія також має передати Україні ракети класу «земля — повітря» на £45 млн. Прем’єр доручив міністрам підготувати в найближчі тижні пропозиції щодо додаткових санкцій, військової допомоги та фінансових пакетів підтримки України.

Бернем заявив про непохитну підтримку України та закликав міжнародних союзників посилити санкції проти Росії. Він також закликав президента держави-агресора Росії Володимира Путіна погодитися на енергетичне перемир’я перед візитом Зеленського на Даунінг-стріт.

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Заборона на російський СПГ

Велика Британія має запровадити заборону на російський скраплений природний газ. Канцлер Джон Гілі під час зустрічей Міжнародного валютного фонду в Бангкоку закликатиме інші країни запровадити аналогічні обмеження. На думку британської сторони, це має скоротити кошти, які Росія спрямовує на фінансування війни.

Європейські лідери, як очікується, обговорять посилення санкцій проти Москви на саміті Європейської ради в четвер.

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