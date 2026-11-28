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Українські сили тричі атакували Кримський міст у період із 16 до 19 листопада 2026 року. Унаслідок одного з ударів обвалилася арочна секція автомобільної переправи, що також могло заблокувати транзит суден між Азовським і Чорним морями.

За оцінкою британських фахівців, для атак українські військові застосовували ракети та безпілотники. Найсерйозніших пошкоджень автомобільна частина мосту зазнала 17 листопада під час другого удару. Тоді обвалилася арочна секція, після чого переправа стала непридатною для автомобільного руху. На ділянці завдовжки близько 200 метрів також виявили вирви.

Британська розвідка зазначає, що обвал арки міг перекрити прохід суднам, які здійснювали транзит між Азовським та Чорним морями.

Третю атаку здійснили опівночі 19 листопада, цього разу по залізничній частині Кримського мосту. Пошкодження зафіксували поблизу арки: постраждали огородження, а на конструкції залишилися сліди обгорання. Водночас у британській розвідці припускають, що одна із залізничних колій, імовірно, досі залишається придатною для експлуатації.

Попри заходи з посилення захисту переправи, російська протиповітряна оборона не змогла запобігти українським ударам.

За даними британської розвідки, приблизно за 2,4 км на південь від ділянки автомобільного мосту, яка обвалилася, розміщувалися два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир» (SA-22). Однак вони не змогли зупинити атаку.

Наслідки пошкодження Кримського мосту позначилися і на російських морських перевезеннях. За оцінкою британської розвідки, порт Азов, імовірно, припинив роботу через українські удари по двох переправах.

Йдеться про Кримський міст, а також переправу в Ростові-на-Дону, яку було уражено 10 жовтня 2026 року.

«Блокування морських шляхів до Азовського моря обмежило російську морську логістику. Ймовірно, що судна в Азовському морі не зможуть здійснювати прямий транзит до Чорного моря, доки водні шляхи не будуть розчищені», – зазначили в британській розвідці.

Про це свідчать дані британської розвідки.

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