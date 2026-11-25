0:00 / 0:00

Знищення Україною автомобільної частини Кримського мосту завдало серйозного репутаційного удару Москві напередодні візиту володимира путіна до Китаю на тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом і стало тактичною відповіддю на російські удари по Північному та Південному мостах у Києві. Але воно має обмежені військові наслідки для РФ

Про це йдеться у звіті Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Водночас фактична шкода для військової логістики РФ, імовірно, обмежиться півднем України — найгостріше її відчують російські угруповання в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, тоді як постачання на Донеччині й Луганщині переважно здійснюється залізницею безпосередньо з Росії.

Аналітики зазначають, що РФ ще в перші роки повномасштабної війни суттєво скоротила використання автомобільного мосту для військових потреб, а до 2024 року припинила перевезення ним більшості військових вантажів. Вціліла залізнична гілка мосту, яка також зазнала додаткових ударів, має обмежену пропускну здатність і не може перебрати на себе весь вантажопотік на тлі фактично виведених з експлуатації поромів, а обхідна сухопутна траса Р-280 («Новоросія») постійно перебуває під атаками українських дронів, що спричиняє затори й здорожчання логістики.

Крім того, обвалений проліт та уламки на мілководді Керченської протоки блокують прохід великих суден і позбавляють Росію можливості використовувати зернові термінали в окупованих Бердянську та Маріуполі. Попри ці труднощі, експерти RUSI вважають, що через централізований розподіл ресурсів Москва радше допустить тимчасове виснаження сил на півдні перед їхньою передислокацією, а масштабна інтеграція окупованих територій в економіку РФ свідчить про низьку ймовірність згоди Кремля на їхнє повернення в межах нинішніх переговорів.

Джерело: звіт Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Кримський міст може не запрацювати повноцінно до кінця війни.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою, було обвалення автомобільної арки переправи у воду.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

Російську технічну спільноту цікавить, звідки в української сторони з’явився стабільний зв’язок у Криму під час операції в ніч на 17 листопада.

Читай нас у