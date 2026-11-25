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В Україні не виключають проведення наступного раунду мирних переговорів із Росією до Різдва. За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, до переговорного процесу також можуть долучитися представники європейських країн..

Нові мирні перемовини до Різдва

На запитання журналістки, чи можлива зустріч у чотирьохсторонньому форматі між Україною, РФ, США та Європою до Різдва, Буданов відповів оптимістично.

"Робоча зустріч, маєте на увазі? Ну, я сподіваюсь на це", - каже він.

Також Буданов зазначив, що незабаром буде ясно, чи допустить Путін європейців фізично за стіл перемовин.



"Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично", - зауважив він.



На запитання, чи будуть спершу присутні на перемовинах радники, керівник ОП зазначив наступне:



"Побачимо. Тут питання не в тому - хто, а питання, по яких питаннях", - повідомив він.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на заході "Діалог заради єдності".

Нагадаємо, що Пєсков прокоментував можливий візит європейської делегації на переговори до Москви.

25 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що амбіції Росії не обмежуються Україною. За його словами, Москва посилює напруженість у Балтійському регіоні, Польщі, Чорному морі та навіть у космосі.

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