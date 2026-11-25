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Відновлення Кримського мосту в зимовий період для російських військ є малореалістичним через складні погодні умови. Водночас наразі зарано прогнозувати, чи зможуть окупанти швидко розпочати ремонт навесні.

«Я думаю, що в зимовий період це нереалістично через шторми, через хвилювання моря і так далі. Чи зможуть вони розпочати швидко цей процес з весни? Дуже далеко до цього і незрозуміло, що буде в той момент. Але взимку, вважаю, що це малореалістично», — зазначив Буданов.

Також очільник Офісу президента висловився щодо посилення російських атак на мостову інфраструктуру столиці.

За його словами, удари по київських мостах відповідають воєнній логіці Росії, яка намагається завдати Україні максимальних втрат та ускладнити логістику для фронту.

Попри інтенсивність обстрілів, Буданов наголосив, що столичні переправи витримали російські атаки.

«Подивіться з іншого боку. Нанесли дуже багато ударів. Мости стоять. Так, є проблеми, є обмеження. Але вони стоять. А Кримський — ні», — резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, у середині листопада Сили оборони України завдали серії ударів по Кримському мосту. Унаслідок атак було пошкоджено автомобільну частину та залізничне полотно переправи.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час заходу «Діалог заради єдності».

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України опублікував іронічне привітання португальському мосту Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. Публікація з'явилася на тлі повторних атак на Кримський міст, який раніше претендував на цей статус.

Автомобільний рух мостом зупинено, а уламки конструкції перекрили фарватер.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

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