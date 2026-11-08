Буданов пояснив, якою буде стратегія Росії щодо України взимку

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Росія цієї зими намагатиметься завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі України, щоб спровокувати суспільне невдоволення та змусити українців погодитися на поступки. Водночас Україна зможе пройти зимовий період, попри складну ситуацію та загрозу нових атак.

«Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде», — наголосив він.

Буданов також пояснив, на що, на його думку, розраховує Москва під час зимової кампанії проти України.

За словами керівника Офісу президента, російські війська прагнутимуть максимально пошкодити об'єкти критичної інфраструктури, сподіваючись викликати невдоволення серед населення, спровокувати вуличні протести та посилити тиск на українську владу.

«Завдати максимального урону нашій критичній інфраструктурі, чим вони сподіваються створити підґрунтя до соціальних невдоволень, до вуличних протестів і підштовхування до, по суті, здачі національних інтересів. Але цього не буде», — зазначив Буданов.

Таким чином, за оцінкою керівника Офісу президента, однією з цілей російських атак узимку буде використання наслідків руйнування енергетичної та іншої критичної інфраструктури для тиску на українське суспільство.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю

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">CBS News

Раніше Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація — держава-агресор — планує взимку завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі України, щоб спровокувати суспільне невдоволення та вуличні протести. Він запевнив, що Україна переживе майбутню зиму, хоча вона буде складною.

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