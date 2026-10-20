Буданов спростував заяви РФ про захоплення Добропілля на Запоріжжі

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Добропілля Запорізької області перебуває під контролем України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами не відповідає дійсності, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, командувач російського угруповання військ «Центр» Андрій Іванаєв дезінформує керівництво РФ і ставить підлеглим нереальні завдання, вимагаючи за будь-яку ціну доповісти про захоплення міста.

Буданов наголосив, що Сили оборони України продовжують утримувати позиції, а неправдиві заяви російської сторони не змінюють ситуації на місці.

Джерело: Кирило Буданов, Facebook

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо зі Святогірська. Він заявив, що місто залишається під контролем українських військових, і таким чином спростував заяви російського керівництва про нібито захоплення населеного пункту.

Президент Володимир Зеленський повідомив про посилення українських позицій на Донеччині завдяки створенню двох оновлених угруповань. Їхніми командувачами стануть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Також Зеленський повідомив, що нагородив Білецького «Золотою Зіркою» Героя України.

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