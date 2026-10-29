Буде більше трупів — Апостол оцінив можливу мобілізацію в Росії

Росія розглядає можливість додатково мобілізувати близько 600 тисяч людей у 2026–2027 роках. Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол визнає, що таке поповнення створить для України додаткові загрози, однак сама кількість військових не гарантує російській армії успіху. На його думку, важливу роль у протидії ворогу відіграють підготовлена українська піхота, дрони та вогнева підтримка, а окремою серйозною проблемою залишаються російські керовані авіабомби.

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол вважає, що нова хвиля мобілізації в Росії може збільшити кількість російських військових на фронті, але не обов’язково змінить ситуацію на користь Кремля. Про це він розповів в інтерв’ю Deutsche Welle, опублікованому 29 вересня 2026 року. За оцінками української розвідки, російський Генштаб підготував сценарій додаткового залучення близько 600 тисяч людей протягом двох років. Водночас ідеться саме про можливий план, а не про підтвердження того, що всі ці люди вже мобілізовані або сформовані в готові до бою підрозділи.

Апостол наголосив, що російська армія вже стикається з нестачею особового складу. На думку командувача, саме ця проблема пояснює, чому Москва розглядає можливість додаткової мобілізації. Він також звернув увагу на те, що російські війська зосереджують зусилля на кількох основних напрямках, а не можуть однаково активно діяти всюди. Однак поява нових резервів здатна ускладнити становище українських підрозділів, адже противник отримає можливість поповнювати втрати та продовжувати штурми.

Водночас командувач ДШВ не вважає, що сама чисельна перевага автоматично забезпечить Росії перемогу. В інтерв’ю він різко висловився про те, що може чекати на нові російські підрозділи в боях проти українських десантників. Його оцінка зводиться до того, що збільшення кількості військових може означати передусім збільшення російських втрат. Це позиція українського військового командування, а не гарантія конкретного результату на майбутньому полі бою.

Звідки взялася цифра у 600 тисяч людей

27 серпня 2026 року Офіс президента України оприлюднив дані брифінгу Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки. За інформацією українських розвідувальних служб, російський Генштаб опрацьовував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч людей у 2026–2027 роках. План передбачав залучення приблизно 300 тисяч осіб у кожному з двох років. Насамперед ними планували поповнювати частини, які вже воюють проти України, а також підрозділи, що перебувають на етапі формування.

У розвідці пов’язували ці плани з кількома проблемами російської армії. Серед них — значні втрати на фронті та уповільнення набору людей на контрактну службу. За даними українських розвідок, у січні–липні 2026 року втрати російських військ в особовому складі становили близько 240 тисяч людей. Щонайменше 140 тисяч із них, за цією оцінкою, були безповоротними втратами. За той самий період до російського війська за контрактом залучили близько 232 тисяч людей.

Ці цифри показують, чому Москва може шукати додаткові способи поповнення армії. Якщо втрати залишаються високими, а набір добровольців сповільнюється, командуванню складніше підтримувати чисельність підрозділів лише завдяки контрактникам. Додаткова мобілізація дала б змогу залучити нових людей, однак не означає, що вони одразу стануть повноцінною заміною досвідченим військовим. Новобранців потрібно навчити, забезпечити зброєю та спорядженням, розподілити між частинами й організувати їхню взаємодію на полі бою.

Важливо також розрізняти підготовлений сценарій і вже ухвалене політичне рішення. Повідомлення української розвідки стосується планів, які розглядає російське військове керівництво. Сам факт підготовки такого варіанта не означає, що Кремль уже оголосив мобілізацію саме в такому масштабі або що всі заплановані люди обов’язково потраплять на фронт. Реальні можливості Росії залежатимуть від того, як швидко вона зможе залучати новобранців, навчати їх і забезпечувати всім необхідним.

Чому велика кількість військових не гарантує перемоги

Чисельність армії — важливий чинник війни, але вона не є єдиною умовою успіху. Навіть велика кількість солдатів не забезпечує переваги, якщо підрозділам бракує підготовки, злагодженості, розвідданих, техніки або ефективного командування. Військові мають не просто перебувати на передовій, а діяти разом, розуміти завдання й отримувати підтримку інших підрозділів. Якщо ці умови не виконуються, додаткові резерви можуть не дати очікуваного результату.

Апостол звернув увагу на роль української піхоти та підтримки, яку вона отримує від інших сил. У сучасній війні піхотинці працюють разом із розвідувальними підрозділами, операторами безпілотників і артилерією. Дрони допомагають виявляти пересування противника, спостерігати за ситуацією та коригувати вогонь. Вогневі засоби дають змогу уражати виявлені цілі, а підготовлена піхота утримує позиції та виконує бойові завдання безпосередньо на землі.

За оцінкою командувача, саме поєднання цих можливостей дає українським військовим змогу протидіяти чисельній перевазі росіян. Водночас така перевага не зникає лише через те, що противник зазнає втрат. Якщо Росія зможе регулярно поповнювати підрозділи, вона й надалі матиме ресурс для продовження атак. Тому для України важливо не лише завдавати ворогу втрат, а й зменшувати його можливості організовувати нові штурми.

Олексій Гетьман, військовий аналітик, який коментував інтерв’ю Апостола, також наголосив, що великі цифри мобілізації не варто сприймати як автоматичне посилення російської армії. За його словами, Кремль уже неодноразово поповнював втрати новими людьми, яких командування знову відправляло на штурми. Водночас така оцінка не означає, що додаткові російські резерви не становитимуть небезпеки для України. Їхня поява може збільшити навантаження на українські підрозділи та ускладнити оборону на окремих ділянках фронту.

Яку роль відіграють піхота та дрони

Апостол окремо наголошує на важливості підготовленої піхоти. Попри швидкий розвиток безпілотних технологій, дрони не можуть повністю замінити військових, які діють безпосередньо на місцевості. Піхота має утримувати позиції, перевіряти територію та виконувати завдання, для яких потрібна присутність людей. Без цього навіть успішне ураження ворожих цілей не завжди дозволяє закріпити результат.

Водночас безпілотники суттєво змінили спосіб ведення бойових дій. Вони допомагають військовим бачити те, що відбувається за межами безпосередньої видимості, виявляти переміщення противника та швидше передавати інформацію. Це особливо важливо, коли російські підрозділи намагаються просуватися невеликими групами або використовують складки місцевості для прихованого переміщення. Своєчасно виявлена ціль дає змогу організувати протидію до того, як противник зможе досягти бажаного результату.

Однак технології працюють ефективно лише тоді, коли їх застосовують у взаємодії з іншими військовими засобами. Розвіддані потрібно швидко передавати тим, хто може використати їх для ураження цілі. Піхота має розуміти ситуацію на своїй ділянці, а командири — координувати дії різних підрозділів. Саме така взаємодія, за оцінкою Апостола, є однією з важливих умов ефективної роботи українських військ.

Це також пояснює, чому не можна оцінювати потенціал російської армії лише за кількістю людей, яких вона може залучити. Важливо, як ці люди будуть підготовлені, яке матимуть оснащення та чи зможуть діяти злагоджено. Велика кількість військових створює додаткове навантаження на оборону, але не скасовує значення підготовки, розвідки й точного застосування вогневих засобів.

Чому Апостол окремо говорить про російські КАБи

Окрім можливого поповнення російської армії, серйозною загрозою залишаються керовані авіаційні бомби — КАБи. Російська авіація застосовує їх для ударів по українських позиціях і укріпленнях. Такі боєприпаси можуть завдавати значних руйнувань, а їхнє використання ускладнює утримання оборони. За оцінкою Гетьмана, саме авіаційні удари можуть створювати умови для подальших дій російської піхоти.

Керовані авіабомби становлять небезпеку не лише через потужність вибуху. Вони дають змогу російським літакам атакувати цілі, не наближаючись безпосередньо до лінії фронту. Після таких ударів українським військовим може бути складніше утримувати позиції, особливо якщо руйнуються укриття та фортифікаційні споруди. Якщо ж за авіаційними ударами йдуть наземні атаки, оборонцям доводиться одночасно протидіяти і повітряній загрозі, і наступу піхоти.

Саме тому в обговоренні протидії КАБам важливе місце посідає питання посилення української авіації. Гетьман, аналізуючи слова Апостола, звернув увагу на потребу в сучасних винищувачах і далекобійних ракетах класу «повітря — повітря». Таке озброєння могло б допомогти українським силам протидіяти російським літакам ще до того, як ті вийдуть на рубежі скидання авіабомб. Водночас результативність такої протидії залежить від наявності відповідної техніки, ракет, підготовлених екіпажів і системи управління повітряним боєм.

Отже, небезпека полягає не лише в тому, скільки людей Росія може відправити на фронт. Важливо й те, яку підтримку ці підрозділи отримуватимуть із повітря, наскільки ефективно працюватиме російська артилерія та чи зможуть українські сили вчасно виявляти й уражати противника. Саме комплексний підхід до оборони має значення в умовах, коли Росія намагається компенсувати свої втрати новими людьми та продовжувати наступальні дії.

Що це означає для України

Можлива мобілізація 600 тисяч людей у Росії створює для України додатковий військовий ризик. Якщо російське командування зможе реалізувати цей план, воно матиме більше можливостей для поповнення підрозділів і підтримання наступального тиску. Це може позначитися на інтенсивності боїв і змусити українські сили враховувати появу нових резервів під час планування оборони. Водночас масштаби впливу залежатимуть від того, скільки людей Росія справді залучить, як швидко їх підготує та наскільки ефективно забезпечить.

Для України важливо зберігати підготовлені підрозділи, забезпечувати їх технікою та боєприпасами, розвивати безпілотні технології й посилювати протидію російській авіації. Саме на ці чинники звертають увагу Апостол і Гетьман, оцінюючи можливі наслідки російської мобілізації. Їхні коментарі не применшують загрозу, а вказують на те, що чисельна перевага противника — лише одна зі складових війни.

Ключове питання полягає в тому, чи зможе Росія перетворити нові людські ресурси на ефективну бойову силу. Для цього недостатньо просто провести мобілізацію: потрібно навчити людей, забезпечити їх озброєнням і організувати взаємодію підрозділів. Україна, зі свого боку, має протидіяти не лише російській піхоті, а й авіаційним ударам та іншим засобам підтримки наступу.

Таким чином, Апостол вважає, що навіть велике поповнення російської армії не гарантує Кремлю перемоги. Однак це не привід недооцінювати можливі наслідки нової мобілізації. Її реальний вплив залежатиме від підготовки російських військових, ситуації на фронті та спроможності українських сил ефективно використовувати піхоту, дрони, розвідку й вогневу підтримку. Про це пише військовий аналітик Олексій Гетьман, аналізуючи оцінки командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола.

Російський диктатор Володимир Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи дозволить посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

В одній із муніципальних округів Кіровської області Росії місцевий бізнес зобов’язують підписувати угоди про виконання завдань у межах мобілізаційної роботи. У разі відмови підприємствам можуть обмежити можливість бронювати працівників від призову.

У Росії, державі-агресорі, люди намагаються виїхати за кордон через побоювання нової мобілізації та можливих обмежень на виїзд. За даними антивоєнного проєкту «Ковчег», кількість запитів про термінову допомогу з еміграцією від початку літа зросла майже увосьмеро, повідомляє Euronews.

Читай нас у