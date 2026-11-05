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Житель Бурятії Артур Цибіков, який називає себе шаманом, заявив про намір принести в жертву 60 верблюдів, щоб домогтися перемоги Росії у так званій «СВО».

За його задумом, тварин мають убити під час ритуалу на честь «слов’янських богів».

Як зазначається в повідомленні, у 2019 році Цибіков уже спалив п’ятьох верблюдів. Після цього його виключили з Ради шаманів Росії.

Нові наміри чоловіка знову привернули увагу до його ритуалів із використанням тварин.

Про це пише видання Nexta.Live.

Нагадаємо, Російська федерація продовжує бойові дії та відкидає будь-які компроміси задля завершення війни, незважаючи на відсутність стратегічних успіхів на фронті. Про це 28 жовтня заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ.

До цього Сибіга закликав до зустрічі Зеленського й Путіна для обговорення миру.

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