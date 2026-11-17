У Чернівцях частина міста залишилася без електропостачання внаслідок російської атаки вранці 17 листопада. Через пошкодження енергетичного об’єкта тимчасово зупинили рух тролейбусів, натомість місто організовує автобусне сполучення.

За його словами, через аварійне відключення електроенергії тролейбуси тимчасово не курсуватимуть. На маршрути планують вивести автобуси.

«Тролейбуси в місті тимчасово не курсуватимуть. Організовуємо автобуси на заміну. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути звичний режим роботи транспорту», — заявив Клічук.

Як додав начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, на світанку 17 листопада російські війська атакували Чернівецьку область двома безпілотниками.

Унаслідок удару одного з дронів пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівцях. Через це в частині територіальної громади сталося аварійне відключення електропостачання.

На місці події працюють усі оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук у Фейсбуці.

Російські війська протягом доби 16 листопада атакували55 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 864 удари. Унаслідок обстрілів Запоріжжя та Запорізького району загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення.

Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Про атаку на Північний та Південний мости повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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