Частина Рівного та Рівненського району залишилася без світла після атаки РФ

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Унаслідок російської атаки частина Рівного та Рівненського району залишилася без електропостачання. Інформація про масштаби знеструмлення та причини пошкодження енергетичної інфраструктури наразі не уточнюється.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«За наслідками атаки частина Рівного та району залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Згодом о 06:18 Коваль уточнив: «Рівне вже зі світлом. Без електропостачання, що виникло через пошкодження лінії електропередач, залишаються частково Здолбунів, в також Дядьковичі та Шпаків».

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