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Частка довгострокових банківських депозитів фізичних осіб у Росії 2026 року знизилася до найнижчого рівня щонайменше за 12 років — станом на серпень лише 12% усіх вкладів мали строк понад один рік, що на 1 відсотковий пункт менше, ніж торік, і майже втричі менше, ніж 2021 року.

Про це повідомили аналітики Альфа-банку з посиланням на статистику Банку Росії. За їхніми підрахунками, на депозити строком від одного до трьох років припадає 11% вкладів, а на вклади від трьох років — лише 1%, тоді як до 2015 року частка вкладів строком понад рік становила 48% і ще 7% — понад три роки, а на початку 2020-х років ці показники знизилися до 30% і 6% відповідно.

Аналітики Альфа-банку пов’язують скорочення довгострокових депозитів із підвищеним попитом на ліквідність на тлі уповільнення зростання реальних доходів, через що норма заощаджень зменшилася з 15% роком раніше до 13,2%. Крім того, зростання рівня невизначеності та проблеми з доступом до онлайн-банкінгу посилили попит на готівку, обсяг якої поза банківською системою з початку року зріс на 3 трильйони рублів.

Джерело: огляд аналітиків Альфа-банку з посиланням на статистику ЦБ РФ.

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

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