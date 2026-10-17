Частка прямих поставок деталей для дронів із Китаю впала до 28% — Taipei Times

Частка прямих поставок комплектуючих для дронів із Китаю в Україну знизилася майже з 90% на початку 2024 року до 28% у перші вісім місяців 2026-го. Водночас українські виробники безпілотників досі значною мірою залежать від китайських магнітів, двигунів, чипів, теплових сенсорів і акумуляторних елементів, повідомляє Taipei Times.

За даними української митниці, скорочення прямих поставок не обов'язково означає настільки ж значне зменшення залежності від китайського виробництва. Компоненти, задекларовані як імпорт із Польщі та Чехії, імовірно, могли бути виготовлені в Китаї та доставлені через ці країни.

Перехід на західні компоненти

Олександр Яковенко з оборонної компанії TAF Industries заявив, що повна заміна китайських компонентів західними аналогами може збільшити витрати до 60% і спричинити співмірне скорочення обсягів виробництва. Китайські компанії, за оцінками виробників, випускають частину електроніки приблизно удвічі дешевше та у значно більших масштабах.

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Україна здатна збирати батареї, однак змушена імпортувати елементи живлення. Для виробництва двигунів потрібні імпортні магніти та мідь. Особливо складною залишається заміна компонентів для тепловізійних камер: українські компанії проєктують такі камери, але купують за кордоном сенсори та лінзи. Представник Odd Systems Андрій Таганський зазначив, що Європа виробляє близько 600 тисяч теплових сенсорів на рік, тоді як потреба України оцінюється у 4 мільйони.

Локалізація виробництва

Виробник дронів Vyriy три роки тому залежав від Китаю майже на 90% щодо компонентів для ударних безпілотників. Нині, за словами засновника компанії Олексія Бабенка, 70–80% компонентів Vyriy виробляють в Україні. Аналітик Serpens Center for International Security Артур Савчій пояснив, що локально виготовлені дрони та деталі можна переробити під потреби фронту за кілька днів, тоді як зміни у закордонних ланцюгах постачання можуть тривати місяцями.

Китай посилював експортний контроль щодо дронів і пов'язаного обладнання з 2023 року. Обмеження ускладнили для українських компаній прямі закупівлі окремих цивільних далекобійних дронів, двигунів, камер та інфрачервоного обладнання, а також призвели до затримок і зростання витрат. Російська Федерація — держава-агресор — також, за оцінками експертів, залежить від китайських поставок, але не стикається з ризиком, що Пекін надасть перевагу Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай виявляє більшу готовність допомагати росії, ніж Україні.

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