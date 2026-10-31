Через обстріли залізничної інфраструктури Дніпра поїзди затримуються до 16 годин

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Унаслідок російських обстрілів залізничної інфраструктури Дніпра та підвищеного ризику нових атак значна кількість поїздів рухається із суттєвими затримками.

Відхилення від розкладу на окремих маршрутах сягають 16 годин.

Згідно з наведеними даними, затримки стосуються рейсів сполученням із Дніпра та до міста. Найдовше затримуються такі поїзди:

№39/40 Дніпро — Солотвино;

№5/6 Дніпро — Ясіня;

№85/86 Дніпро — Львів;

№41/42 Дніпро — Трускавець.

Напередодні ввечері в «Укрзалізниці» попереджали про ймовірні затримки через постійні російські атаки на вокзал і локомотиви.

Пасажири, які вирішили відмовитися від поїздки з Дніпра або до Дніпра, можуть оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією.

Про це повідомляє сайт УЗ.Веземо.

Російські війська 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, пасажирів і працівників евакуювали до укриттів.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив російську атаку на Дніпро, внаслідок якої загинули 15 людей, зокрема діти. Про це 30 жовтня заявив речник генсека Стефан Дюжаррік. Він наголосив, що це не поодинокий випадок, а російські удари по українських містах порушують міжнародне гуманітарне право.

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