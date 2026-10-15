Через російські атаки на Київщині травмовані чотири людини, знищено будинок і вантажівку

0:00 / 0:00

Протягом минулої доби, 14 жовтня, під російським вогнем опинилися чотири райони Київської області. Унаслідок атак четверо людей дістали травми, також пошкоджено приватні будинки й автомобілі, а один будинок і вантажівку знищено.

«Упродовж доби пошкоджено 16 приватних будинків, господарське приміщення, паркан, легковий автомобіль і складську будівлю. Ще один приватний будинок і вантажний автомобіль знищено», — йдеться в повідомленні.

Найбільше пошкоджень зафіксовано в Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Обухівському районах.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, транспортний засіб і складське приміщення. Повністю знищено домоволодіння та вантажний автомобіль. Постраждала 84-річна місцева мешканка.

На Фастівщині пошкоджено вісім приватних будинків, також травмувався чоловік.

У Борисполі пошкоджено два домоволодіння.

В Обухівському районі пошкоджено два будинки, травмовано двох людей.

Джерело: ПОЛІЦІЯ НА КИЇВЩИНІ

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у