Через російські обстріли знеструмлено споживачів у шести областях України

Станом на ранок 22 жовтня внаслідок російських обстрілів зафіксували знеструмлення споживачів у шести областях України. У частині регіонів також діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.

"Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через наслідки російських атак у частині областей до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг.

Споживання електрики станом на 9:30 четверга відповідає рівню попереднього дня. Укренерго закликає обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

Російські дрони пошкодили енергооб’єкти на Хмельниччині.

У Києві та семи областях зафіксували нові знеструмленнячерез удари РФ.

У частині областей запровадили аварійні відключення світла, — Укренерго.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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