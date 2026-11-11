Через російський удар по селищу на Запоріжжі поранено шістьох людей

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Увечері 10 листопада російські війська атакували одне із селищ Запорізького району. Унаслідок обстрілу травмувалися шестеро людей, повідомляється про наслідки удару.

Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники деблокували двох травмованих жінок та транспортували їх до лікарні. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За різними адресами рятувальники ліквідували займання чотирьох пошкоджених приватних житлових будинків, квартири на третьому поверсі багатоповерхівки, фасаду магазину та колеса напівпричепа. На місцях подій працювали усі екстрені служби.

Джерело: ДСНС

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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