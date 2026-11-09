Через страх нової мобілізації росіяни масово тікають до Грузії, Вірменії та Сербії

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У третьому кварталі 2026 року росіяни масово виїжджали до Грузії, Вірменії та Сербії на тлі чуток про нову хвилю мобілізації. Загальна кількість громадян РФ, які вирушили до цих трьох популярних серед антивоєнних емігрантів країн, стала рекордною за останні 17 років. Про це свідчить статистика прикордонної служби ФСБ.

За даними прикордонників, із липня до вересня до Грузії виїхали 660,3 тисячі росіян. Це на 43,3 тисячі більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було зафіксовано попередній рекорд. Крім того, кількість мандрівників виявилася на 43% вищою, ніж під час мобілізації у 2022 році, коли країну відвідали 461,2 тисячі громадян РФ.

За цей самий період 2026 року до Вірменії вирушили 402,3 тисячі росіян, тоді як роком раніше цей показник становив 344,7 тисячі. Результат третього кварталу 2025 року також був рекордним, однак у 2026-му кількість виїздів до країни перевищила всі показники за окремі квартали з 2010 року.

До Сербії у липні-вересні виїхали 64,8 тисячі громадян РФ. Це приблизно на 14 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Попередній рекорд зафіксували у третьому кварталі 2024 року — тоді до країни вирушили 53,2 тисячі росіян.

Водночас статистика прикордонної служби охоплює всіх громадян Росії, які перетнули кордон із цими державами, незалежно від мети поїздки. Тому за цими даними неможливо встановити, скільки людей залишили країну на тривалий час саме через війну чи політичну ситуацію.

Улітку росіяни почали активніше шукати можливості виїзду з країни через чутки про мобілізацію. У липні кількість відповідних пошукових запитів у «Яндексі» досягла найвищого рівня з початку 2023 року. Зокрема, громадяни РФ цікавилися державами, до яких можна переїхати без візи.

Зростання інтересу до еміграції підтвердили й організації, які займаються питаннями переїзду. У проєкті «Релокац» повідомляли, що кількість звернень від росіян щодо еміграції майже подвоїлася. Багато хто прагнув терміново виїхати до вересня-жовтня, побоюючись відправлення на фронт. За інформацією «Медузи», з кінця липня агенції нерухомості у Грузії, Сербії та Вірменії також отримували значно більше запитів від росіян на довгострокову оренду житла.

Наприкінці липня про підготовку Володимиром Путіним другої хвилі мобілізації заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль планував залучити до війни ще від 300 до 500 тисяч людей. Зеленський пояснив це тим, що від початку року Міноборони РФ не змогло набрати достатньої кількості контрактників, через що російській армії стає дедалі складніше компенсувати втрати особового складу.

Джерела видання «Верстка», наближені до Кремля, також припускали, що після вересневих виборів до Держдуми російська влада може запровадити воєнний стан і оголосити мобілізацію. Таку ймовірність розглядали й окремі європейські посадовці. Побоювання нової хвилі призову виникли навіть серед російських чиновників та працівників пунктів набору до армії. Через це вони радили своїм родичам виїжджати з країни.

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