Через удари по дата-центри Яндекс затримує виплати водіям таксі

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Російський сервіс «Яндекс Такси» зіткнувся з багатоденним збоєм у системі виплат водіям через атаки безпілотників на дата-центри компанії. 13 жовтня 2026 року компанія почала розсилати водіям повідомлення з обіцянкою погасити заборгованість найближчим часом.

Унаслідок технічного збою водії втратили можливість виводити кошти через додаток «Яндекс Про». Це призвело до того, що частина таксистів почала просити пасажирів скасовувати замовлення в застосунку та розраховуватися готівкою або безпосередніми переказами на картку. Представники компанії запевнили, що всі виконані замовлення зафіксовані в системі, гроші не втрачені, а баланс наразі поступово оновлюється.

За заявою «Яндекса», станом на 13 жовтня інженери відновлюють функціонал платформи, а водіям перераховують заробіток за замовлення, виконані з 10 по 12 жовтня. Водночас у компанії стверджують, що сам сервіс замовлення таксі працює у штатному режимі, а кількість авто на лінії є достатньою для обслуговування пасажирів.

Джерела: РБК, видання «Деловой Петербург», інформаційні розсилки «Яндекс Про».

Платіжний сервіс «Яндекс Пэй» частково відновив роботу після атаки безпілотників на дата-центр компанії у Володимирі 11 жовтня.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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