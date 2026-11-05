Через українські атаки три російські порти на Азові опинилися на межі краху

Три порти в Ростові-на-Дону, Таганрозі та Азові можуть остаточно зупинити роботу через наслідки українських атак і проблеми із судноплавством. Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь. За його словами, без термінової фінансової допомоги федеральної влади регіон ризикує втратити ці підприємства.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що всі три порти фактично припинили роботу. Водночас підприємства продовжують виплачувати зарплату працівникам і мають обслуговувати кредити. Через це їхнє фінансове становище швидко погіршується. «Звичайно, вони [порти] теж переживають складні часи. Усі три наші порти… фактично зупинили роботу. При цьому кредити залишилися, обов’язок виплачувати заробітну плату також нікуди не зник», — сказав Слюсарь в інтерв’ю телеканалу «Росія 24».

За його словами, через українські удари пошкоджені причальні стінки, резервуари та інші об’єкти портової інфраструктури. Крім того, зупинка портових хабів і проблеми із судноплавством в Азово-Чорноморському басейні призвели до серйозних економічних наслідків для регіону. Через це там запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

У трьох портах працюють близько семи тисяч людей. Навіть після фактичної зупинки підприємств їм продовжують виплачувати зарплату. Це створює додаткове фінансове навантаження на компанії, які майже не отримують доходів від перевезення вантажів. «Якщо ми зараз радикально не допоможемо цій галузі, то ми її втратимо», — заявив губернатор. Ще в жовтні Слюсарь попереджав, що портовим і судноплавним компаніям Ростовської області загрожує банкрутство. Причиною він називав регулярні атаки безпілотників і обмеження руху суден.

За даними губернатора, обсяги перевалки вантажів у Ростові, Азові та Таганрозі скоротилися на 45%. Водночас джерела видання «Коммерсантъ» повідомляли, що у вересні порти Азовського та Чорного морів втратили 95–100% вантажопотоку і близько 85% пасажиропотоку.

Проблеми з морськими перевезеннями почалися ще на початку липня, коли російська влада обмежила судноплавство в Азовському басейні через українські удари. Це призвело до зупинки відвантажень із донських портів. Згодом припинив роботу порт Кавказ у Краснодарському краї, а відправлення вантажів із глибоководних терміналів Чорного моря також суттєво скоротилося.

До початку цих проблем південні порти Росії щороку відправляли за кордон близько 60 мільйонів тонн зернових. Тепер через майже повну зупинку їхньої роботи російський зерновий експорт різко скоротився. За оцінками аналітичного центру «Совекон», у вересні Росія експортувала лише 1,8 мільйона тонн зерна. Це найнижчий показник за останні 17 років. Через проблеми з південними маршрутами країна навіть почала використовувати незвичний напрямок для експорту: наприкінці жовтня стало відомо, що російське зерно вперше відправили через порт Мурманська та Північний Льодовитий океан — до Африки.

Водночас наприкінці жовтня, за даними Reuters, деякі судна із зерном знову почали пропускати в Азовське море через Керченську протоку. Однак це поки не свідчить про повне відновлення роботи портів. Щоб урятувати підприємства, Слюсарь звернувся до федеральної влади Росії з проханням про фінансову підтримку. Зокрема, він пропонує відтермінувати сплату податків, надати портам пільгові кредити та запровадити орендні канікули за користування інфраструктурою «Росморпорту» та інших організацій.

Таким чином, російська влада визнає серйозні проблеми в портовій галузі на півдні країни. Без додаткової допомоги три порти, які раніше були важливими для експорту російського зерна та інших вантажів, можуть не відновити повноцінну роботу. Про це повідомляють росЗМІ.

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