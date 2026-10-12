Через війну РФ проти України загинули щонайменше 940 дітей

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 940 дітей. Із них 873 — на території України в міжнародно визнаних кордонах, ще 67 — у Росії.

Такі результати дослідження оприлюднило видання «Медуза».

Під час підрахунку журналісти використали дані ООН, української та російської влади, повідомлення місцевих адміністрацій, правоохоронців, лікарень, шкіл і родичів загиблих. Більшість випадків підтверджували щонайменше два незалежні джерела.

За даними дослідження, ООН станом на 31 серпня підтвердила загибель 835 дітей в Україні. Журналісти додатково встановили ще 38 випадків, довівши загальну кількість до 873. Підрахунок охоплює події до 9 жовтня 2026 року.

У Росії дослідники підтвердили 67 смертей дітей. Із них 32 загинули від січня до вересня 2026 року — більше, ніж за будь-який попередній повний рік війни.

Водночас автори наголошують, що 940 загиблих — це мінімальна оцінка. Реальна кількість жертв може бути значно більшою, оскільки перевірити всі повідомлення, особливо з окупованих територій і районів тривалих бойових дій, неможливо.

Джерело: Медуза

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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