Через війну та окупацію на Херсонщині постраждали близько 30 тисяч гектарів Олешківських пісків

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На лівобережжі Херсонської області внаслідок бойових дій і російської окупації постраждали близько 30 тисяч гектарів лісів масиву «Олешківські піски». Пожежі також знищили природні оселища рідкісних рослин і тварин та завдали значної шкоди території національного природного парку.

За даними Євгенія Романа, від початку повномасштабного вторгнення до серпня 2025 року пожежі знищили близько 30 тисяч гектарів лісів масиву «Олешківські піски».

Безпосередньо на території національного природного парку «Олешківські піски» за цей період вогонь охопив 3 037 гектарів.

Війна завдала шкоди й іншим природним територіям регіону. Зокрема, через російську агресію пошкоджено та знищено понад 1000 гектарів водно-болотних угідь на території Новокаховського рибоводного заводу частикових риб.

Пожежі знищують природні середовища існування рідкісних видів рослин і тварин, що створює додаткові загрози для біорізноманіття Херсонщини.

Під загрозою зникнення опинилися береза дніпровська та чебрець дніпровський. Ці рослини природно ростуть лише в Нижньодніпровських пісках, тому знищення їхніх оселищ може мати особливо серйозні наслідки для збереження цих видів.

У 2024 році окупаційна влада продавала дрова, заготовлені з дерев, які росли на території природного парку «Олешківські піски».

Також у 2025 році окупанти визнали масштабні збитки, завдані лісам Херсонської області внаслідок війни.

Знищення лісів, водно-болотних угідь і природних оселищ на окупованому лівобережжі Херсонщини ускладнює збереження унікальних екосистем регіону.

Про це повідомили в Центрі екологічної інформації Гончарівки з посиланням на завідувача науково-дослідного відділу нацпарку Євгенія Романа.

Нагадаємо, збитки, завдані природно-заповідному фонду Херсонської області внаслідок війни, перевищили 1,28 трлн грн. Через бойові дії, російські обстріли та пожежі руйнуються природні екосистеми, знищується рослинний покрив і пошкоджуються місця існування диких тварин.

Нагадаємо, що Збитки довкіллю України через війну сягнули 85 мільярдів євро.



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