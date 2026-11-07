Чернігів повністю знеструмлено після атаки РФ, зупинився електротранспорт

Вночі 7 листопада Чернігів опинився під ударами російських терористів. У результаті місто повністю знеструмлене. Через це довелося зупинити роботу електричного громадського транспорту.



За повідомленням пресслужби міськради, станом на 7 листопада 7:21 Чернігів був повністю знеструмлений.

О 7:25 міська рада поінформувала, що через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в місті призупинили. Інформації про терміни відновлення його роботи поки немає.

Напередодні АТ «Чернігівобленерго» повідомляло про пошкодження важливого енергетичного об’єкта в Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки. Енергетики зазначили, що розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Компанія також попереджала про складний стан енергетичної системи та можливі проблеми з якістю напруги після відновлення живлення.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі спричинили нові знеструмлення і в інших регіонах. За інформацією Міністерства енергетики, 6 листопада без електропостачання залишилися частина споживачів у семи областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській. Найскладнішою тоді була ситуація у столичному регіоні.

Нагадаємо, що 28 жовтня внаслідок аварії на об'єкті енергетичної інфраструктури без світла залишилися близько 210 тисяч абонентів у трьох районах Чернігівської області.

У ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали удару по Києву балістичними ракетами. У столиці знову було чути вибухи.



