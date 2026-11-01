Чотири літаки з евакуйованими з Олешок прибули до Гомеля — RMF24

Чотири літаки з жителями тимчасово окупованих Олешок прибули до Гомеля в Білорусі. Евакуацію провели під час тимчасового перемир’я, погодженого представниками України та Росії, держави-агресора. Про це повідомляє RMF24.

Маршрут евакуації

За даними видання, серед евакуйованих є літні люди, діти та домашні тварини. Спершу людей автобусами доправили до російської Анапи на узбережжі Чорного моря, звідки вони вилетіли до Білорусі. У гомельському аеропорту для них облаштували тимчасове наметове містечко.

Народний депутат України Давид Арахамія заявив у Telegram, що останній, четвертий літак приземлився в Гомелі. За його словами, протягом кількох годин евакуйовані громадяни України разом з українською делегацією мають опинитися на території України.

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Умови тимчасового перемир’я

Олешки залишаються під тимчасовою окупацією російських військ. За оцінками, у місті без доступу до продовольства та питної води перебували близько 2 тисяч людей, зокрема 50 дітей. Шляхи до міста заміновані, а російські дрони патрулювали околиці, що ускладнювало самостійну евакуацію цивільних.

Перемир’я діє з 27 жовтня і, за інформацією RMF24, має тривати до 1 листопада 22:59. Білий дім повідомив, що укладенню домовленості сприяла перша леді США Меланія Трамп. Вона також заявила про розширення режиму припинення вогню за межі Олешок, щоб гуманітарні колони могли дістатися інших населених пунктів.

Евакуйовані мають повернутися до України через пункт пропуску Нова Гута — Нові Яриловичі. Як зазначає Financial Times, люди, які погоджуються на евакуацію, мають спершу проїхати територією Росії або тимчасово окупованого Криму, перш ніж повернутися на підконтрольну Україні територію.

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