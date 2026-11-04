Чверть жовтневих втрат армії РФ припала на смугу відповідальності Азову

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У жовтні російська армія втратила понад 54 тисячі військовослужбовців, із яких 13 624 – у смузі відповідальності угруповання військ «Азов» на Донеччині. Таким чином, на цю ділянку фронту припала приблизно чверть усіх втрат російських окупаційних сил за місяць.

«Загальні втрати ЗС РФ у жовтні склали понад 54 тисячі військовослужбовців. Четверту частину з них, а саме 13624 в/сл противник втратив у смузі відповідальності УВ «Азов» на Донеччині», - йдеться у повідомленні.

За даними військових, щоденні втрати російських військ сягають чисельності батальйону та продовжують зростати.

«Дякуємо всім підрозділам, які зробили внесок у спільний результат», - додали у корпусі.

Про це повідомив 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» у Телеграмі.

У жовтні рф втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими — Міноборони.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

Українські військові втретє евакуювали пораненого побратима з поля бою за допомогою безпілотної системи StarGate від компанії SkyFall.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових.

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