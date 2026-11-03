CODE380 створив приймач для перегляду відео з російських дронів — TechCrunch

Київський стартап CODE380 розробив кишеньковий приймач D·Vision SDR, за допомогою якого українські підрозділи можуть переглядати відео з камер багатьох російських дронів. Як повідомляє TechCrunch, пристрій приймає відеосигнали, які передаються в ефірі без шифрування. Це дає змогу бачити напрямок руху безпілотника та ціль, на яку наводить його оператор.

Компактний приймач

D·Vision SDR важить близько 10 унцій. За даними Defense News, це менш ніж половина ваги деяких інших українських моделей, що важать кілька фунтів.

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Приймач також працює на радіочастотах, які новіші російські дрони «Молнія» почали використовувати для передавання відео у червні. Радіофахівець і радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов у дописі у Facebook, на який посилається Defense News, зазначав, що більшість детекторів не бачать цих частот або виявляють їх погано. Він також застерігав, що надмірна довіра до детектора може бути небезпечною.

Обмеження технології

Бескрестнов попереджав, що перехід на цифрове відео може позбавити подібні приймачі можливості приймати сигнал. The New York Times у серпні повідомляла, що частина «Молній» керується із застосуванням штучного інтелекту, використовує чипи Nvidia та не випромінює сигналів.

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