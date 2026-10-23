Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16

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Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують отримані боєприпаси.

Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників.

Данія передала боєприпаси у прискореному режимі, передає Міністерство оборони.

«На сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння», — повідомили у відомстві.

До цього Данія пообіцяла Україні військову допомогу без обмежень у часі.

На цьому тлі Данія передала Україні військову допомогу на $275 млн.

Пізніше стало відомо, що Данія надасть понад $112 млн кредитної гарантії дочірній компанії українського виробника зброї Fire Point.

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