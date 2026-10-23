Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16
Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують отримані боєприпаси.
Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників.
Данія передала боєприпаси у прискореному режимі, передає Міністерство оборони.
«На сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння», — повідомили у відомстві.
До цього Данія пообіцяла Україні військову допомогу без обмежень у часі.
На цьому тлі Данія передала Україні військову допомогу на $275 млн.
Пізніше стало відомо, що Данія надасть понад $112 млн кредитної гарантії дочірній компанії українського виробника зброї Fire Point.