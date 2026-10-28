Масовані атаки по Україні збігаються з повним місяцем: путін свідомо обирає ці дати

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Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу на закономірність: протягом останніх 12 місяців Росія здійснювала масовані атаки по Україні в періоди повного місяця. Дослідник містичних учень Ігор Мехеда вважає, що такі збіги можуть бути свідомими, і припускає, що Володимир Путін та його оточення можуть надавати астрономічним явищам особливого значення. Водночас ці припущення не мають наукового підтвердження.

У ніч на 27 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські війська неодноразово завдавали масованих ударів по Україні під час повного місяця. Він зазначив, що звернув увагу на цю закономірність, хоча сам не схильний вірити в конспірологічні пояснення.

«Тут уже навіть конспірологія є. Кожну повню вони проводять масований обстріл нашої країни. Це статистика так каже. Я не вірю сам у конспірологію і не займаюсь цим, але збіг такий, на жаль, існує», — сказав Жданов.

Згідно з наведеною в матеріалі статистикою, від жовтня 2025 року до 27 жовтня 2026 року включно Росія здійснювала масовані атаки під час кожної повні. Йдеться про удари дронами, ракетами або комбіновані атаки.

Водночас Росія завдавала масштабних ударів і в інші дні. Сам факт збігу дат не доводить, що вибір часу атак пов’язаний із фазами Місяця.

Дослідник містичних учень Ігор Мехеда, який раніше висловлював припущення про прихильність Володимира Путіна та його оточення до шаманства й окультизму, заявив, що не вважає збіги випадковими.

«Тут дуже мало збігів. Тут видно, що це робиться свідомо», — каже дослідник Мехеда.

Він стверджує, що окремі російські атаки відбувалися під час сонячних і місячних затемнень, повні або молодика. На думку Мехеди, це може бути пов’язано з уявленнями про містичне значення астрономічних явищ.

«Деякі російські атаки, наприклад, здійснювались у сонячні та місячні затемнення. Або у повню, або під час нового місяця. Це має обґрунтування. Що таке повний місяць? Якщо брати до уваги давні духовні традиції різних народів світу, зокрема, ведичні, то там вважається, що між вищими силами та людьми було ухвалено угоду. Згідно з нею, вищі сили зобов’язувалися допомагати. Печаткою на цій угоді був повний місяць. У Кремлі також вважають, що виконують певну місію, що мають керувати світом, що їм буде допомога, якщо здійснять удари під час повного місяця, у повню. Але це є хибною думкою. Навіть сучасні релігійні лідери різних країн висловлювались про те, що вищі сили не на боці росіян».

Припущення про те, що російське керівництво обирає дати атак через містичні переконання, не підтверджені незалежними доказами. Це інтерпретація, яку озвучив дослідник.

На переконання Ігоря Мехеди, Володимир Путін може розраховувати на перемогу, здійснюючи удари під час повного місяця.

«Путін розраховує на допомогу світлих сил, оскільки вважає себе світлою силою. Деспотичні правителі завжди вважали себе світлими силами. Таким був і Гітлер, він вважав себе рятівником світу. Історія наводить і такий приклад: Гітлер консультувався з астрологами, які радили йому, коли проводити військові операції. Своєю чергою, коли про це дізналися британці, то зробили так, що гітлерівські астрологи отримували недостовірні дані, щоб прогнози цих астрологів збігалися з можливостями англійців. Тобто чекали на військові операції там, куди вкаже потрібний прогноз. Архів з такими даними було відкрито 1970 року», — каже Ігор Мехеда.

Дослідник також проводить паралелі між діями російського керівництва та діяльністю Аненербе — окультно-ідеологічної організації Третього Рейху, створеної наприкінці 1930-х років.

«Ця організація намагалася рекомендувати Третьому Рейху застосовувати елементи міфів під час військових операцій. Тобто Росія у цьому не перша — значна частина матеріалів Аненербе перебуває, як відомо, у Москві. Вочевидь, читають та намагаються відтворити. Але Третьому Рейху це не допомогло — вищі сили «надавали йому по голові», — резюмує дослідник.

Водночас Мехеда звернув увагу на дату початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, незрозуміло, чому Володимир Путін розпочав вторгнення 24 лютого 2022 року, якщо повня була 16 лютого.

«Це залишається незрозумілим», — каже Мехеда.

Як відомо, низка впливових західних медіа, посилаючись на дані розвідок, припускали, що Росія може розпочати повномасштабну агресію саме 16 лютого 2022 року.

За словами дослідника, навіть якщо раніше атаки збігалися з повнею, це не означає, що наступний повний місяць обов’язково супроводжуватиметься масованим ударом.

Дослідник етнографії та вчитель історії Юрій Дахно розповів, що частина українського суспільства традиційно наділяє повню містичним значенням.

«Начебто в такі ночі активізується вся нечисть. У селах люди поважного віку розповідають, що у такі ночі до хат підбігали вовки та заглядали у вікна, також у селах розповідали, що якщо є відьма, то може начебто перетворитись тимчасово на якусь тварину. У народному повір’ї навіть існує порада, що у таку істоту-перевертня треба кинути срібну монету і тоді з’явиться її справжнє обличчя. За такими сюжетами у давнину складались, наприклад, казки. Не виключено, що і Путін, здійснюючи обстріли у такі ночі під час повного місяця, може бути прихильником окультизму, якому хочеться більше крові та примноження руйнувань в Україні», — каже Юрій Дахно.

Такі уявлення належать до народних вірувань і фольклору. Вони не є доказом того, що фази Місяця впливають на рішення військового керівництва.

Інформація про можливу прихильність Володимира Путіна до шаманських обрядів раніше з’являлася в публічному просторі.

Колишня депутатка Державної думи Росії від партії «Единая Россия» Марія Максакова заявляла, що російський президент тяжіє до містичного мислення та може вірити в ефективність шаманських ритуалів.

«Судячи з численних повідомлень, вони проводили шаманські обряди на Горбатій горі з Шойгу в однакових костюмчиках. Там, кажуть, навіть спалили кількох верблюдів, щоб Путін не втратив залишки свого здоров’я», — розповідала вона у програмі «Аргумент».

Своєю чергою, російський політолог Валерій Соловей, який критикує Володимира Путіна, у 2022 році стверджував, що остаточне рішення про повномасштабне вторгнення російський президент нібито ухвалив після обрядів шаманів, яких привіз Сергій Шойгу.

Ці твердження є заявами конкретних осіб і самі по собі не підтверджують, що шаманські практики впливали на рішення Кремля щодо війни проти України.

У матеріалі також наголошується, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науковими дисциплінами, а відповідні передбачення не гарантують здійснення описаних подій. Таку інформацію варто сприймати критично, а не як достовірний прогноз майбутніх атак.

Російські війська щодня запускають по дві-три хвилі реактивних безпілотників у напрямку західних областей України. Основними цілями атак залишається енергетична інфраструктура, зокрема підстанції.

Російські війська протягом доби — з ранку 27 до ранку 28 жовтня —завдали 50 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак постраждали двоє чоловіків.

Унаслідок чергового російського обстрілу повністюзнищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. Про втрату виробництва повідомили словами: «Фабрики більше немає».

Раніше Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині.

Також РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina.

Окрім того, російський обстріл пошкодив виробництво бренду Harvest clothing.

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