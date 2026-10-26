DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки

0:00 / 0:00

Російські окупаційні війська просунулися поблизу Костянтинівки Донецької області та Воздвижівки на Гуляйпільському напрямку. Про це свідчать оновлені дані інтерактивної мапи DeepState.

Зміни позначено на інтерактивній мапі проєкту. Про масштаб просування, обставини бою та залучені підрозділи аналітики не повідомили.

Костянтинівка – місто на Донеччині, поблизу якого аналітики DeepState позначили нові зміни лінії зіткнення. Конкретну ділянку та площу, на яку просунулися окупанти, проєкт не уточнив. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Костянтинівському напрямку за 25 жовтня відбулося 11 боїв, зокрема біля Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки. Два бої тривали.

Воздвижівка розташована на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де російські війська вже тривалий час намагаються просунутися. За даними Генерального штабу Збройних сил України, 25 жовтня на цьому напрямку Сили оборони відбили 13 атак біля Успішного, Різдвянки та Єгорівки.

Джерело: DeepState

Раніше Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня.

Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією.

Також десантники 95-ї бригади взяли в полон російського розвідника, який стежив за Китаєм.

Читай нас у