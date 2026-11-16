DeepState зафіксував просування російських військ у Донецькій та Харківській областях

0:00 / 0:00

Аналітики проєкту DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, позначивши просування російських окупаційних військ поблизу двох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях станом на ранок 16 листопада.

За даними аналітиків, на Донеччині російська армія розширила зону контролю поблизу села Вільне Шахівської громади Покровського району.

Також просування окупантів зафіксовано біля Петропавлівки Харківської області. Населений пункт розташований приблизно за сім кілометрів на схід від Куп'янська.

«Ворог просунувся поблизу Вільного та Петропавлівки», – йдеться в повідомленні DeepState.

Зміни позначено на оновленій мапі бойових дій. Точну площу територій, на яких просунулися російські війська, аналітики не уточнили.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 15 листопада на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника, зокрема поблизу Костянтинівки, Новодмитрівки, Довгої Балки та Вільного.

Водночас на Куп'янському напрямку протягом минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Джерело: DeepState

ЗСУ за добу ліквідували ще 2560 російських окупантів – Генштаб.

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

Читай нас у