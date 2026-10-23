Демченко заявив, що Білорусь продовжує допомагати РФ атакувати Україну дронами

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Білорусь продовжує надавати Росії можливість використовувати ретранслятори для російських безпілотників під час атак по Україні. Водночас, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, перекидання російських військ на територію Білорусі не фіксують.

Про це сказав у телеефірі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Загроза, звісно, залишається, але сказати, щоб ми мали якусь попередню інформацію або, власне, фіксували підготовку до таких дій безпосередньо поряд нашого кордону, цього, на щастя, немає. Тобто ворог — Росія — не перекидає додаткові сили на територію Білорусі, якщо говорити там про піхотні групи або, власне, підрозділи. А сама Білорусь не підтягує додаткових своїх сил безпосередньо до нашого кордону», — зауважив речник.

Водночас Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи територію для роботи ретрансляторів. «Тому в більшості зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі. Певно, Лукашенко розуміє наслідки, якщо він вступить своїми підрозділами у війну проти нашої країни, що його підрозділи будуть зазнавати втрат, і тому він намагається уникнути таких кроків. Натомість готовий допомагати у інші способи Росії вбивати українців», — зазначив Демченко.

Раніше Зеленський попередив про плани Путіна розмістити балістичні ракети в Білорусі.

Тим часом Лукашенко хоче створити збройні загони в кожному сільсоветі Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що не Трампу вирішувати питання виборів в Україні.

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