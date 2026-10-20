Демократи Палати представників США пообіцяли посилити підтримку України — Anadolu Agency

Троє демократів Палати представників США — Грегорі В. Мікс, Адам Сміт і Джим Хаймс — заявили про намір просувати законодавство для посилення американської підтримки України. Спільну заяву вони оприлюднили після розмови президента України Володимира Зеленського з двопартійною групою членів Конгресу, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик до дій Конгресу

Конгресмени заявили, що Конгрес США рішуче й однозначно підтримує Україну та має терміново підтвердити цю підтримку. Вони звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа у проросійському курсі. Законодавці також заявили, що Росія, держава-агресор, продовжує воєнні злочини та вбивства мирних жителів.

За словами законодавців, Конгрес повинен активніше впливати на політику США щодо України, оскільки нинішній підхід адміністрації, на їхню думку, не гарантує Києву необхідного рівня допомоги.

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Безпекова, економічна та розвідувальна допомога

Мікс, Сміт і Хаймс заявили, що прагнутимуть залучити представників обох партій до просування законодавчих ініціатив, які мають зобов’язати адміністрацію Трампа надати Україні безпекову, економічну та розвідувальну підтримку. За їхніми словами, це потрібно для захисту населення України від жорстокого й незаконного російського вторгнення.

Демократи також заявили, що послаблення обороноздатності України не сприятиме досягненню тривалої мирної угоди. На їхню думку, Конгрес має діяти на підтримку України, захищати інтереси США та їхніх союзників і демонструвати, що авторитарна агресія не буде винагороджена.

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