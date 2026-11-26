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Державна дума Росії на пленарному засіданні у четвер, 26 листопада 2026 року, ухвалила в першому читанні законопроєкт про автоматичне переведення пенсійних накопичень громадян у створену два роки тому за указом Володимира Путіна «програму довгострокових заощаджень» (ПДС). За пенсійні гроші влада рф купуватиме свої ж облігації, щоб і далі фінансувати війну.

Згідно з документом, із 1 квітня 2027 року формування накопичувальної частини пенсії припиниться, а кошти громадян переведуть до пенсійних резервів недержавних пенсійних фондів і зарахують на рахунки ПДС як одноразовий внесок, що охопить клієнтів НПФ із загальними накопиченнями 3,6 трлн рублів ($48 млрд) та громадян, які не подавали заяв про переведення своїх пенсій із державного ВЕБу (близько 3 трлн рублів, або $40 млрд), для управління коштами яких раніше Мінфін РФ пояснював створення державного «уповноваженого фонду».

Це відбувається на тлі того, що російська влада витратила дві третини вільних коштів Фонду національного добробуту та заклала у трирічний бюджет військові витрати на 50 трлн рублів ($666,7 млрд), тому пенсійні гроші є чи не останнім джерелом фінансування війни. За оцінками аналітиків Альфа-банку, унаслідок реформи підтримку отримає ринок облігацій федеральної позики (ОФЗ), які Мінфін РФ випускає для фінансування дефіциту бюджету: у 2027 році влада планує позичити через ОФЗ 6,1 трлн рублів ($81,3 млрд), у 2028 році — 5,8 трлн рублів ($77,3 млрд), у 2029 році — 5,7 трлн рублів ($76 млрд), через що до кінця десятиліття держборг Росії зросте до 24,1% ВВП — максимуму з 2002 року. Економіст Ігор Ліпсіц зазначив, що через ОФЗ пенсійні накопичення потраплять до бюджету і зрештою будуть витрачені на війну, додавши, що фонд просто придбає облігації федеральної позики Мінфіну, а всі ці кошти будуть витрачені під час війни на війну.

Джерело: The Moscow Times.

Уряд росії третій рік поспіль розпродає золото з Фонду національного добробуту, щоб наповнити федеральний бюджет, підтримати державні банки та профінансувати масштабні інфраструктурні й військові проєкти. За 2022–2025 роки обсяг золота на балансі Фонду скоротився на 71%.

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