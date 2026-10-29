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Державна дума Росії 29 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт федерального бюджету на 2027–2029 роки. Документ передбачає збільшення видатків на армію та силові структури, скорочення фінансування низки цивільних сфер і підвищення податків.

Наступного року на національну оборону планують спрямувати 17,1 трлн рублів — проти 12,9 трлн рублів у 2026 році.

Це становитиме близько 35% федерального бюджету. Ще 4,6 трлн рублів передбачено на національну безпеку, зокрема фінансування МВС, Росгвардії, спецслужб і пенітенціарної системи.

Водночас у проєкті закладено скорочення витрат на низку цивільних напрямків. Фінансування охорони здоров’я планують зменшити на 3%, до 1,81 трлн рублів, соціальної підтримки населення, включно з пенсійними виплатами, — на 6%, до 6,65 трлн рублів. Видатки на житлово-комунальне господарство мають скоротитися на 8%, а підтримка національної економіки — на 3%.

Для поповнення бюджету російська влада планує запровадити додаткові податки для виробників цементу, добрив і золотодобувних компаній. Також передбачено підвищення до 22% максимальної ставки податку на доходи фізичних осіб від пасивних джерел, зокрема банківських вкладів, і запровадження 22-відсоткового ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах.

За розрахунками Мінфіну РФ, ці податкові зміни мають принести бюджету 1,5 трлн рублів у 2027 році та ще 2,2 трлн рублів у 2028–2029 роках.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники окупаційної адміністрації розгорнули кампанію з примусового збору коштів та майна для потреб російських військових підрозділів.

Золоті запаси рф скорочуються вже десятий місяць поспіль і у вересні знизилися ще на 6,2 тонни — до 2 260 тонн, що є найнижчим показником з кінця 2019 року. Про це 28 жовтня повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Центральний банк Росії вже десятий місяць поспіль скорочує золоті резерви,щоб допомогти покрити дефіцит державного бюджету. Від грудня 2025 запаси золота зменшилися приблизно на 62 тонни — це найбільше скорочення з часів фінансової кризи 1998 року.

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