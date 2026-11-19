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Державна дума Росії 19 листопада у другому, основному читанні ухвалила закон про федеральний бюджет на 2027–2029 роки. Документ передбачає рекордне зростання витрат на армію та закупівлю озброєння, водночас фінансування медицини, соціальної підтримки населення та інших цивільних напрямів скоротять.

Згідно з бюджетом, наступного року російський уряд спрямовуватиме на армію та закупівлю зброї кожен третій рубль державної скарбниці — 35% бюджету.

Витрати за статтею «Національна оборона» зростуть на 32%: із 12,9 трлн рублів у 2026 році до 17,1 трлн рублів у 2027 році.

Фінансування за статтею «Національна безпека», до якої входять бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб і Федеральної служби виконання покарань, збільшиться на 7,6% — до 4,6 трлн рублів.

Таким чином, сукупні витрати на силові структури становитимуть 21,3 трлн рублів, або 44% федерального бюджету.

На тлі збільшення військового фінансування російська влада планує скоротити витрати за низкою цивільних напрямів.

Зокрема, у 2027 році фінансування розподілять так:

На підтримку національної економіки — скорочення на 3%, до 4,62 трлн рублів;

На житлово-комунальне господарство — зменшення на 8%, до 1,83 трлн рублів;

На охорону здоров'я — скорочення на 3%, до 1,81 трлн рублів;

На соціальну підтримку населення — зменшення на 6%, до 6,65 трлн рублів. До цієї статті входять, зокрема, трансферти Соціальному фонду РФ на пенсійні виплати.

Отже, збільшення фінансування армії супроводжуватиметься скороченням бюджетних видатків на медицину, житлово-комунальну сферу та соціальні потреби населення.

Щоб забезпечити надходження до рекордного військового бюджету, російський уряд планує з наступного року запровадити додаткові податкові заходи.

Зокрема, передбачено так званий податок на надприбутки для золотодобувних компаній і виробників кольорових металів. Крім того, максимальну ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для пасивних доходів, зокрема банківських вкладів, підвищать до 22%.

Також для покупок в іноземних інтернет-магазинах встановлять ПДВ на рівні 22%.

За розрахунками Мінфіну РФ, у 2027 році ці податкові нововведення мають принести бюджету 1,5 трлн рублів. У 2028–2029 роках очікується надходження ще 2,2 трлн рублів.

Попри підвищення податків, російський бюджет і надалі матиме значний дефіцит. За прогнозами, видатки уряду перевищать доходи:

У 2027 році — на 5,4 трлн рублів ;

У 2028 році — на 5,1 трлн рублів ;

У 2029 році — на 5,2 трлн рублів.

Водночас за підсумками 2026 року дефіцит російської скарбниці, за розрахунками Мінфіну, становитиме 7,3 трлн рублів — удвічі більше за початковий план.

Головний економіст рейтингового агентства «Експерт РА» Антон Табах підрахував, що з урахуванням інфляції реальні витрати за незахищеними статтями бюджету у 2027 році скоротяться приблизно на 12%.

За оцінками Альфа-банку, відносно розміру російської економіки цивільні бюджетні витрати зменшаться до 9% ВВП — найнижчого показника з 2005 року.

Дефіцит федерального бюджету рф за підсумками січня-жовтня сягнув 5,23 трильйона рублів ($57 млрд), що становить 2,3% ВВП та суттєво перевищує початковий річний план у 3,6 трильйона рублів ($39 млрд).

У Держдумі РФ почали готувати законопроєкт про скасування податкових пільг на делікатесні продукти, зокрема хамон, устриці та лобстерів. Ініціатива має збільшити надходження до бюджету на тлі його значного дефіциту та зростання військових витрат, повідомляє RTV з посиланням на джерело.

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