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Державна дума рф відхилила законодавчу ініціативу фракції КПРФ, яка передбачала заборону для депутатів, сенаторів, державних службовців та членів їхніх сімей володіти нерухомістю за межами росії. Парламентська більшість заблокувала документ, не підтримавши курс на так звану «націоналізацію еліт».

Автори законопроєкту наголошували, що посадовці, які керують державою, мають пов'язувати з нею своє майбутнє і не тримати «запасних гаваней» за кордоном. Проте урядова комісія ще навесні дала на ініціативу негативний висновок. Комуністи вже неодноразово — у 2014, 2020 та 2022 роках — намагалися запровадити подібні обмеження, однак усі спроби блокувалися. Аналогічні пропозиції від інших фракцій у попередні роки також не знаходили підтримки.

Наразі чимало російських високопосадовців та парламентарів продовжують володіти елітною нерухомістю в країнах Європи. Зокрема, віцеспікер Держдуми Олександр Бабаков має квартиру в Парижі та маєток поблизу Версаля, а дружина голови комітету з захисту конкуренції Валерія Гартунга володіє житлом у Швейцарії та на Кіпрі.

Джерело: сайт КПРФ.

Зате Держдума РФ за три хвилини ухвалила закон про обмеження доступу до книг іноагентів, та схвалила збільшення штрафів за дискредитацію традиційних цінностей до $60 тисяч.

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