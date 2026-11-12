Десантник Діамант врятував побратима турнікетом і створив укриття, яке не могли знайти дрони

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Український десантник із позивним «Діамант» під час першого бойового виходу врятував життя пораненому побратиму, вчасно наклавши турнікет. Згодом завдяки будівельному досвіду він облаштував підземне укриття, яке російська аеророзвідка не могла виявити протягом двох місяців.

Під час першого бойового виходу «Діамант» побачив, що його побратим отримав уламкові поранення та має сильну кровотечу. Військовий миттєво наклав турнікет, що допомогло врятувати життя пораненому.

«На першому виході у мене вже була стійка самодисципліна. Я побачив, що у побратима сильна кровотеча, одразу поставив йому турнікет, і найголовніше — саме це дозволило йому вижити», — згадує десантник.

«Діамант» родом із Донеччини. До повномасштабного вторгнення він працював виконробом на будівництві, де звик ретельно планувати роботу, оцінювати ризики та відповідати за результат. Після приєднання до 77-ї бригади ці професійні навички стали йому в пригоді вже на передовій.

Зокрема, військовий почав вивчати, наскільки глибоко мінометні снаряди можуть проникати в ґрунт, щоб краще розуміти принципи облаштування захисних споруд.

Після перших запеклих штурмів він увійшов до групи закріплення. Під час облаштування однієї з позицій десантник оцінив місцевість і стан наявного укриття та запропонував варіанти його вдосконалення.

Разом із побратимами військові створили розгалужене підземне укриття, яке забезпечувало захист особового складу. Завдяки продуманому маскуванню російська аеророзвідка не могла виявити цю позицію протягом двох місяців.

«Діамант» розумів, що навіть надійне укриття не гарантує безпеки під час бойових виходів. Тому до підготовки спорядження він завжди підходив практично: брав необхідний боєкомплект, воду та трохи їжі, уникаючи зайвої ваги.

За його словами, у критичній ситуації вирішальними можуть стати лічені секунди, а перевантажене спорядження обмежує рухливість військового.

Змінювалося і його ставлення до небезпеки. Під час першого бойового виходу десантник ще не до кінця усвідомлював, із чим доведеться зіткнутися.

Натомість під час наступної зачистки страх відчувався значно гостріше. Прийшло розуміння реальних загроз і того, наскільки швидко може змінитися ситуація.

Військовий бачив, як через сильний стрес деякі побратими впадали у ступор і на певний час втрачали здатність діяти. У таких ситуаціях він намагався допомогти їм опанувати себе та повернутися до виконання завдання.

На переконання десантника, не варто посилювати паніку різкими діями — важливо знайти спосіб повернути людині самоконтроль.

«У нашій роботі головне — правильна постановка задачі, розуміння, що треба робити, і злагодженість групи. Коли всі розуміють свою роль, коли всі готові підтримати і прикрити один одного — це запорука успішного виконання завдання», — наголошує військовий.

Щоб краще розуміти людей, із якими доводиться працювати, «Діамант» уважно спостерігає за їхніми характерами, реакціями та поведінкою в критичних обставинах.

Він цікавиться людською психологією і у вільний час. Зокрема, захоплюється нумерологією, аналізує дати народження та шукає зв’язки між числами й особистими рисами.

Однак, на його думку, найкраще людину розкривають саме обставини війни.

«Війна оголює людину психологічно, одразу стає зрозуміло, хто є хто і кому можна довіряти, — пояснює військовий. — Страх — це нормально. Але страх повинен тебе захистити, зберегти тобі життя», — каже він.

Історію військового розповіли у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, Miroshka, старший технік з експлуатації літаків F-16 107-го авіакрила, спочатку мріяв стати пілотом винищувача.

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