Десантники знищили пункт управління російськими Молніями на Гуляйпільському напрямку

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На Гуляйпільському напрямку українські військові продовжують ефективно протидіяти російським безпілотникам у повітряному просторі. Десантники-«апачі» виявили та знищили пункт управління ворожими дронами «Молнія», який окупанти намагалися облаштувати в одній із багатоповерхівок Гуляйполя.

За його словами, серйозною проблемою є дрони, особливо дешеві «молнії». За жовтень у смузі відповідальності корпусу зафіксували близько 1300 таких дронів, більшість з яких подавили, або знищили. Саме тому безперечним успіхом стало знищення пункту управління та запуску цих БПЛА в Гуляйполі.

«Ворог спробував розмістити точку злету для „молній“ в одній з багатоповерхівок. Це ближній центр Гуляйполя. Наші оборонці, наша аеророзвідка, кіберрозвідка зуміли протягом певного періоду зібрати достатньо даних. Інформація була проаналізована, були зроблені правильні висновки. Було ухвалене рішення про застосування мідлстрайків», — зауважив старший офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ.

Віртуозно відпрацював по цілі 237-й окремий батальйон безпілотних систем «Apachi». Командний пункт знищили, зазначив Сергій Лефтер, дронами Fire Point. Незважаючи на активну протидію росіян.

«Спектр протидії в противника, насправді, досить великий. Це як засоби РЕБ, так і і кулемети звичайні. І ми застосовуємо на різну дистанцію різні засоби мідлстрайк. Бувають і збиття, не всі дрони долітають до цілий, але збивають вони все-таки не так часто», — констатував Сергій Лефтер.

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Про це в ефірі Армія TV розповів Сергій Лефтер, старший офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ.

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Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України протягом 21 жовтня та вніч на 22 жовтнязавдали успішних ударів по декількох важливих військових об'єктах російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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